صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو تدرس خطة لتفكيك الضفة الغربية وحكم أبو مازن

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن جهات مختلفة في المؤسسة الأمنية وحكومة بنيامين نتنياهو تناقش فكرة تحويل مناطق السلطة الفلسطينية إلى أقاليم.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن هذا يعني تفكيك حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في رام الله، ومنح كل مدينة فلسطينية حقوقها حسب منطقتها حتى تتمكن من إدارة نفسها بشكل مستقل في مواجهة الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع التجريبي في مدينة مثل الخليل، حيث سيتم محاولة إنشاء قيادة محلية تتولى زمام الأمور.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية - بما فيها القدس الشرقية - ما أدى إلى استشهاد أكثر من 937 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف شخص واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.