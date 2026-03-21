قصور الثقافة بسوهاج ترسم البهجة على وجوه الأطفال مرضى السرطان في عيد الفطر

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بعيد عيد الفطر المبارك، نظم قصر ثقافة سوهاج مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال من نزلاء معهد الأورام بسوهاج، وذلك ضمن فعالية قدمت في إطار برامج وزارة الثقافة.

تضمنت الفعالية باقة متنوعة من الفقرات الترفيهية والفنية، حيث قدمت مجموعة من الأناشيد، منها: "المسك فاح"، "قمر سيدنا النبي"، "إيه العمل يا أحمد"، "جميل سيدنا النبي"، و"مصطفى مصطفى"، إلى جانب فقرات غنائية حماسية موجهة لدعم الأطفال نفسيا، من بينها: "يا معافر"، "هل تدري للفرحة كم صوت"، "لسه جميلة زي ما أنت"، "صاحبي يا جدع"، "قدها"، "يا بطل مافيش زيك"، "لما القلب يدق"، "روح إنسان"، "هرمون السعادة"، "سوا سوا"، "أعز الناس"، "افرح وعيش"، "فرقع لوز"، "إنت الأستاذ"، و"العيد فرحة".

وقدم الفقرات نخبة من المواهب الشابة، من بينهم: محمود عايد، عبد الله سلطان، فيروز شعراوي، إسراء عبد الرحمن، عبد الله خميس، أنس محسن، أنس طارق، عبد الله النوبي، أروى مكرم، محمد أبو زيد، أناسيمون إسحق، يوسف حازم، حسن الدالي، وأيمن نور، وسط تفاعل لافت من الأطفال.

ونفذت فقرة بلياتشو قدمها الموهوب مروان مؤمن، إلى جانب عرض مسرح عرائس عبر عن فرحة العيد عقب شهر الصيام.

وقدمت ورش فنية متنوعة شملت الرسم والتلوين والرسم على الوجوه، نفذتها فاطمة الزهراء محمد، الأخصائي الثقافي بالقصر ومنسق النشاط، واختتمت الفعاليات بتوزيع الهدايا العينية والبالونات على الأطفال.

كما شهدت مشاركة عدد من الأطفال الفلسطينيين المرضى، الذين رددوا أغاني وطنية منها "فلسطين عربية" و"مصر يا أول نور في الدنيا"، رافعين علم مصر.

أُقيمت الفعالية بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة سوهاج برئاسة أحمد فتحي، وتزامنت مع أول أيام عيد الفطر، وكذلك مع اليوم العالمي للسعادة، الذي يوافق 20 مارس من كل عام. وتأتي الفعالية في إطار جهود وزارة الثقافة لدعم الأطفال مرضى السرطان، الذين حالت ظروفهم الصحية دون مشاركتهم مظاهر الاحتفال بالعيد