ممثل منظمة الصحة العالمية: لا رابط بين الصيام ومخاطر العدوى بكورونا

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور، إنه لم يتم إجراء أية دراسة تثبت علاقة الصيام بمخاطر الإصابة بعدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مؤكدًا: «لا رابط بين الصيام والإصابة بالعدوى».

وأضاف «جبور» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الأفراد الأصحاء يستطيعون الصيام دون أي مشاكل في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن المنظمة توصي المصابين بـ«كوفيد - 19» بمراجعة الأطباء للحصول على رخصة.

وطالب المواطنين الالتزام بالإرشادات التي أصدرتها المنظمة للتعامل خلال الشهر الكريم ومنها: إلغاء المحافل الاجتماعية والدينية، وتحقيق التباعد الجسدي بمسافة لا تقل مترًا بين الأفراد، واستخدام التحية دون الملامسة؛ لضمان عدم الانتشار السريع للفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و11 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 3333 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 1086 حالة، من ضمنهم 821 متعافيًا.