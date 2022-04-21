 وزير دفاع ليتوانيا: أرسلنا قذائف هاون ثقيلة إلى أوكرانيا - بوابة الشروق
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وزير دفاع ليتوانيا: أرسلنا قذائف هاون ثقيلة إلى أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 21 أبريل 2022 - 4:41 م | آخر تحديث: الخميس 21 أبريل 2022 - 4:41 م

أعلن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس، أن بلاده أرسلت قذائف هاون ثقيلة تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من اليورو إلى أوكرانيا.

ونقلت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا عن أنوشاوسكاس قوله، اليوم الخميس: "لقد نقلنا قذائف الهاون الثقيلة إلى أوكرانيا كمساعدة، لن نكشف عن العدد، لكننا نقلنا عددًا قليلًا منهم".

وفقًا للوزير، لم ترسل ليتوانيا بالفعل إلى أوكرانيا أنظمة صواريخ Stinger فحسب، بل أرسلت أيضًا أسلحة أخرى مضادة للدبابات ومضادة للطائرات، وذخيرة، وقنابل يدوية، ومدافع رشاشة، ومعدات اتصالات، إلخ.

واختتم: "من الصعب سرد كل شيء، قبل شهر، أحصيت 35 نوعًا مختلفًا من مواد المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا ".

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