الأهلي يتوجه لخوض مرانه الثاني في المغرب

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة بالمغرب متوجهًا لخوض مرانه الثاني، الذي يقام على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمدينة كازابلانكا، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد خاض مرانًا قويًّا مساء الثلاثاء على نفس الملعب.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي اشتمل على فقرات خططية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، في إطار التجهيز لمباراة الرجاء التي تقام مساء الجمعة القادم على ملعب مركب محمد الخامس.