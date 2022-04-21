ضبط وتحريز أدوية في مركز لعلاج السمنة والنحافة شهير بطنطا

تمكنت حملة مكبرة للعلاج الحر بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين بالغربية، من ضبط مركز لعلاج السمنة والنحافة بنطاق ثان طنطا ، لقيامة بيع أدوية للتخسيس مجهولة المصدر وتشكل خطورة علي صحة الإنسان، وتم التحفظ علي الأدوية.



يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية الغير الحكومية.



كانت معلومات وشكاوى قد وردت لمديرية الصحة عن مركز وصالة رياضيه شهير يبيع أدوية للتخسيس وأدوية اخري مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، بمركز للتجميل شهير بحي ثان طنطا.



ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر بشن حملة مكبرة مشتركة برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.



وتم تشكيل حملة مكبرة ضمت الدكتور أحمد الشيخ مفتش العلاج الحر للتفتيش ومراجعة كافة التراخيص ومدي صحتها، وتم ضبط الأدوية مجهولة المصدر تستخدم للتخسيس ، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة للتحقيق.