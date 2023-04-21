وسط أجواء من البهجة والسعادة الغامرة، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة، وذلك بعدما أدّى صلاة العيد في مسجد المشير طنطاوي.

ووصل الرئيس السيسي، لمسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة العيد، وكان في استقبال الرئيس فور وصوله، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.



وفيما جلس على يمينه طفلان، ومثلهما على يساره، أدّى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر، واستمع لخطبة العيد، بعدها حرص الرئيس السيسي على مداعبة ومصافحة الأطفال الذين جاوروه، بجانب خطيب وإمام صلاة العيد، كما صافح المسئولين.



بعدها، توجه الرئيس السيسي إلى مقر احتفالية العيد، حيث شارك أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية من أبطال القوات المسلحة والشرطة وكذا الأطفال من ذوي الهمم والأطفال الأيتام، للاحتفال بعيد الفطر المبارك.



وفي مشهد مبهج، استقبل تسعة أطفال، الرئيس اليسسي، في مستهل احتفالية العيد، وحرص الرئيس على اصطحاب الأطفال التسعة وهو يدخل مقر الاحتفالية، وأخذ يداعبهم وسط أجواء من السعادة والبهجة تغمر الجميع.



وحمل الرئيس السيسي، أحد الأطفال وهو يدخل مقر احتفالية عيد الفطر، وبادر الطفل باحتضان الرئيس السيسي بشدة، فيما ظلّ الرئيس يداعبه لفترة، كما حرص الرئيس على التجول في قاعة الاحتفالية، وصافح الأطفال.

واستُهل الحفل، الذي قدمته الإعلاميتان نانسي نور ومريم الدوم (خريجة برنامج الدوم)، بفقرة كوميدية بين الفنان أحمد زاهر وطفلته منى، التي دخلت فجأة على المسرح، وفيما كانت تتحدث عن العيد في الماضي، دخل والدها فجأة، وقال لها: «إنتي بتنصبي يا منى.. المفروض تطلعي تقدميني.. كلتي دوري وكلتي كلامي.. هتاخدي مني إيه تاني».

فيما عقّب الرئيس قائلا: «يا أحمد متقولهاش كده تاني.. هي مش بتنصب.. منى زي الفل»، وردّ زاهر بالقول: «حاضر يا ريس».



بعد ذلك، شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن العيدية في مصر، بعدها قدّم المطرب حمادة هلال، فقرة غنائية في الاحتفالية مصطحبا فيها عددا من الأطفال الذين شاركوه في الغناء.





وقدم شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، التابع لدار الأوبرا المصرية، استعراضا فنيا غنائيا يحاكي أوبريت الليلة الكبيرة في احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة.



وبفقرة غنائية مبهجة، شاركت المطربة هلا رشدي، وكورال دار الأوبرا المصرية، في احتفالية عيد الفطر، بعدها شارك المطرب حكيم، في الاحتفالية، وشدا بأغنية "الليلة عيد"، وسط تفاعل من الأطفال الحاضرين.





بعد ذلك، كرّم الرئيس السيسي، عددا من أبناء الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، وحرص الرئيس على مواساة أسر الشهداء، كما داعب الأطفال كذلك.

وشملت قائمة المكرمين، كلا من رائد شهيد أحمد بسيوني حسن، وتسلم التكريم زوجته آية محمد سعد ووالده بسيوني حسن أبو الخير ووالدته منى عبدالوديع علي، ورائد شهيد حسين جمال عبدالرحمن وتسلم التكريم زوجته نورهان محمد زكريا ووالده جمال عبد الرحمن حسن ووالدته نبوية مصطفى حسن، ورائد شهيد محمد مظهر أحمد وتسلمت التكريم زوجته أزهار عادل محروس، ومساعد شهيد إيهاب فتحي محمد، وتسلم التكريم زوجته أحلام محمد محمد.

كما تم تكريم أسرة رقيب شهيد جمعة رجب إسماعيل، وتسلمت التكريم زوجته عبير أحمد محمد، وعقيد شهيد محمد عبدالمنعم عبدالرؤوف، وتسلمت التكريم زوجته أحلام علي السعيد، وعقيد شهيد أحمد محمود محمد، ، وتسلمت التكريم زوجته سمر حمدي عبده، وأمين شرطة شهيد حمادة صبحي رمضان ، وتسلمت التكريم زوجته مها عبدالكريم عبدالله، وأمين شرطة شهيد عيد يونس عبدالحميد، وتسلمت التكريم زوجته كوثر إبراهيم خليفة، وأمين شرطة شهيد محمد محمود عبدالله، وتسلمت التكريم زوجته ليلى صلاح عبدالسلام.



بعد ذلك، تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجبة الإفطار مع أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة، في احتفالية عيد الفطر.

واصطحب الرئيس، عددا من الأطفال من أسر شهداء الجيش والشرطة، أثناء دخوله منطقة الألعاب، وسادت حالة من البهجة بين الأطفال الذين تفاعلوا مع الأجواء، فيما أخذ الرئيس يداعب ويصافح الأطفال لإضفاء مزيد من البهجة.



وتجمع عشرات الأطفال من أبناء شهداء الجيش والشرطة حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد الفطر المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، وعلى أنغام صاخبة، أخذ الأطفال يرقصون وسط أجواء من البهجة، وهو يتجمعون حول الرئيس.

ووزع الرئيس السيسي، بالونات وهدايا ووجبات ماكدونالدز، كما التقط صورة تذكارية مع الأطفال.





والتقط الرئيس السيسي، صورة تذكارية مع الفنانين الذين قدّموا فقرات فنية غنائية في احتفالية عيد الفطر المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات.

وضمت الصورة التذكارية، كلا منهم حكيم وحمادة هلال وهلا رشدي وأحمد زاهر، وحرص على مداعبة ابنته منى.

