حضر النجم أحمد داود العرض الخاص لفيلم يوم 13 أول فيلم روائي عربي يُعرض بتقنية 3D في العالم، وسينطلق الفيلم في دور العرض المصرية والعربية بدايةً من أول أيام عيد الفطر.

وحرص علي حضور العرض زوجته هلا رشدي، محمود عبد المغني، أروى جودة وغيرهم من نجوم الفن والأهل والأصدقاء في أجواء مليئة بالحب والبهجة.

تدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.