تختتم الجامعة الأمريكية بالقاهرة فعاليات النسخة الأولى من المهرجان الثقافي إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2024 بمقرها بالتحرير يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024.

يأتي ذلك بعد أن شهد المهرجان على مدار يومين مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تركّزت حول موضوع القاهرة.

وتتضمن فعاليات يومي الأحد والاثنين ندوات ومناقشات وحلقات عرض أفلام وقراءات شعرية وفعاليات أخرى متعلقة بالاستدامة.

جدير بالذكر أن مهرجان (إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2024) هو فعالية ثقافية تستمر لمدة أسبوع، تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد انطلقت أنشطتها في 17 أبريل 2024.

يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك سوق للكتاب بالتعاون مع مكتبات تنمية، معرضًا يسلط الضوء على تاريخ محفوظات الجامعة الأمريكية بالقاهرة، معرضًا لطلاب السنة النهائية في الفنون البصرية، جناح للحرف اليدوية القاهرية، جولات في الأحياء المجاورة، مجموعة مختارة من العروض الفنية الرائعة، وسلسلة من المناقشات وورش العمل التي يشارك فيها خبراء بارزون لمناقشة موضوعات مختلفة.

فيما يلي عرض لبعض الفعاليات البارزة ليومي 21 و22 أبريل. للاطلاع على الجدول الكامل:

الأحد، 21 أبريل 2024



جلسة نقاش - مقاهي القاهرة: تاريخ الحياة الثقافية من الهامش، القاعة الشرقية، 5:00-6:00 مساءً.



تناقش الجلسة كيف تغيرت مقاهي القاهرة كمساحات عامة ومراكز إبداعية بمرور الوقت ومساهمتها في النسيج النابض للمدينة.

المتحدثون هم: عمرو خفاجي، كاتب صحفي ورئيس تحرير سابق لجريدة الشروق، إبراهيم داود، صحفي ورئيس تحرير مجلة إبداع ومؤلف. يُدير الجلسة سيد محمود، صحفي ومؤلف ورئيس تحرير سابق لجريدة القاهرة ومدير تحرير مجلة الأهرام العربي.

جلسة نقاش - لقاء القاهرة بالخرطوم ورام الله في السرديات الأدبية، قاعة هوارد، 6:00-7:00 مساءً.

تناقش هذه الجلسة التي تنظمها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مكتبات تنمية، كيف تتشابك مسارات القاهرة والخرطوم ورام الله في ملحمة الشعب.

المتحدثون هم: حمور زيادة، كاتب صحفي سوداني وإبراهيم نصر الله، شاعر وروائي فلسطيني. يُدير الجلسة مصطفى الطيب، صانع محتوى.

جلسة نقاش - المتاحف والتراث: الماضي والحاضر والمستقبل، القاعة الشرقية، 7:00-8:00 مساءً.

تسلط الجلسة الضوء على آراء أمناء المتاحف والمؤرخين والخبراء حول كيفية الحفاظ على التراث والاتصال بالجمهور من جميع الأعمار والتصدي لتحديات عصرنا.

المتحدثون هم: فادي الصديق خريج الجامعة في عام 2001، مدير التصميم، Legacy، إيمان نبيل، مدير متحف الفن المصري الحديث، وسعيدة الحرقاني خريجة عام 1998، مديرة البرامج الثقافية،Legacy ومؤسسة شركة أدسوم للاستشارات الفنية.

تُدير المناقشة الدكتورة أمينة البنداري خريجة عامي 1996 و2000، أستاذ مشارك، قسم الحضارات العربية والإسلامية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

عرض فيلم – رمسيس راح فين؟ قاعة إيوارت التذكارية، 8:00 - 9:30 مساءً.



يتناول هذ الفيلم الذي فاز بالعديد من الجوائز ومن إخراج عمرو بيومي قصة نقل تمثال رمسيس الثاني الشهير من ميدان رمسيس عام 2006.

يتناول الفيلم موضوعات مثل التراث والعائلة والمذكرات والتاريخ الشخصي. سيعقب عرض الفيلم جلسة أسئلة وأجوبة مع المخرج يديرها سعيد قابيل، مدير البرامج، الحرم الجامعي بالتحرير، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الإثنين، 22 أبريل 2024

جلسة نقاش - جمال القاهرة وفوضاها بأشكال مختلفة من العصور الوسطى إلى القرن العشرين، القاعة الأرمينية، 2:00-3:00 مساءً



تقام هذه الفعالية بالتعاون بين دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومكتبات تنمية.

ستستكشف هذه المناقشة تحولات المدينة والصراعات التي واجهها سكانها، كما تناقش هوية القاهرة وطبقاتها التاريخية المتنوعة والصراع المستمر بين الهوية والحداثة ومعاناة الناس وراء البراعة المعمارية منذ عصر الفاطميين والمعارك الدائرة حول الطابع المعماري للمدينة.

المتحدثون هم: عصام أبو غازي، أستاذ وباحث، كلية الآداب، جامعة القاهرة وحسن حافظ، باحث. يدير المناقشة عبد العظيم فهمي، مؤسس مبادرة عملية القاهرة.

جلسة نقاش - التفاوت الاقتصادي في القاهرة في ضوء التحولات الاقتصادية والتغييرات الاجتماعية والتوسع العمراني، قاعة إيوارت التذكارية، 5:30-6:45 مساءً



تتناول هذه الجلسة، التي تقيمها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مكتبات تنمية، التغييرات التي طرأت على اقتصاد القاهرة، مثل التحول من القطاع الصناعي إلى الخدمات، أو ظهور التقنيات الجديدة مع التغييرات الاجتماعية التي قد تشمل التحولات السكانية والتغييرات في هياكل الأسرة أو تطور الاتجاهات الفكرية نحو الثروة والعمل.

المتحدثون هم: عمر الشنيطي خريج عام 2005، الشريك الإداري لزِيلا كابيتال وأستاذ مساعد، الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووائل جمال، مدير وحدة العدالة الاجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وباحث صحفي ومدرب.

تدير المناقشة سمر السعدني، باحثة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا.

قراءة شعر - شعر من غزة، القاعة الشرقية، 6:00-7:00 مساءً



قراءة شعرية لشاعر غزة الشهير مصعب أبو طه، حيث تُركّز على موضوعات المدينة والوطن والحرية وتليها مناقشة مع الجمهور تديره ناديه صيام الحاصلة على درجة الماجستير من الجامعة عام 2024، ومسؤولة الاتصال، مكتب الاتصال التسويقي والشؤون العامة.