المرشد الإيراني عن عدد الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل: موضوع فرعي وثانوي

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن عدد الصواريخ التي أطلقت تجاه إسرائيل «موضوع ثانوي»، معتبرا أن الأهم هو إثبات قدرة القوات المسلحة الإيرانية دوليا.

وأضاف خلال استقباله قيادات عسكرية: «بفضل الله أظهرت القوات المسلحة صورة جيدة لقدراتها وسلطتها، كما أظهرت صورة مشرفة للشعب الإيراني، وأثبتت ظهور قوة الإرادة للشعب الإيراني على الساحة الدولية»، كما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وأضاف: «قواتنا المسلحة نفذت العملية ضد كيان العدو بأقل تكلفة وحققت إنجازات كبيرة وهذا تم بدقة عالية»،

وتابع المرشد الإيراني: «على القوات المسلحة ألا تتوقف وأن تواصل عملها لابتكار أسلحة وأساليب حديثة في مواجهة العدو».

وكانت إيران أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل يوم 13 أبريل ردا على غارة القنصلية الإيرانية بدمشق.

وفجر 19 أبريل تم إسقاط عدة طائرات مسيرة في محيط قاعدة عسكرية إيرانية بالقرب من أصفهان، وأشارت تقارير إلى أن إطلاق المسيرات كان ردا إسرائيليا على الهجوم الإيراني، لكن إسرائيل لم تتبن الاستهداف رسميا.

وفُسّرت هذه الضربة المحدودة والتي لم تتباها إسرائيل، بأنها رغبة من دولة الاحتلال في عدم التصعيد لا سيّما أن طهران كانت قد تعهدت برد أقوى إذا تعرضت مصالحها للاستهداف.