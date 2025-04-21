سلمّ أهالي ثلاث قرى بمحافظة حمص السورية، الاثنين، سلاحهم "كاملا" إلى الدولة، ضمن الجهود الحكومية والشعبية لتعزيز الأمن الداخلي بالبلاد.

جاء ذلك وفق ما أوردت قناة محافظة حمص (وسط) على منصة تلجرام.

وقالت القناة: "سلم أهالي قرى الجميلية والمظهرية والأعور في ريف حمص الجنوبي الشرقي، سلاحهم بشكل كامل للدولة السورية".

ولفتت إلى أن ذلك يأتي "في إطار تعاون الأهالي مع الدولة السورية لتعزيز الأمن" في البلاد.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.