أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة "مودرن إم تي أي" بسبب الشكوى المقدمة من النادي الأهلي من برنامج الإعلامي هاني حتحوت.

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا رسميا جاء كالتالي:

بناءً على الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «مودرن سبورتس» المذاعة بتاريخ 18 أبريل الجاري، تقديم الأستاذ/ هاني حتحوت.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد تلقى صباح أمس شكوى رسمية من النادي الأهلي وبعد فحص لجنة الشكاوى لمحتوى الشكوى، اتخذت القرار المشار إليه أعلاه.