اللجنة العليا للانتخابات في إندونيسيا: فوز الرئيس جوكو ويدودو بولاية رئاسية ثانية

أعلن عارف بوديمان رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإندونيسيا، فوز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بولاية ثانية بحصوله على 55,5% من الأصوات، مقابل 44,5% لمنافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو.

ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية عن بوديمان قوله، فى مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن قرار إعلان فوز ويدودو "صدر في 21 مايو (...) ويسري فورا".

وصدرت النتائج الرسمية للانتخابات قبل يوم من موعدها المقرر.

واستبقت السلطات إعلان النتائج بنشر تعزيزات أمنية في العاصمة خشية تنظيم المعارضة تظاهرات احتجاجا على فوز ويدودو الملقب بـ"جوكوي".

ومنذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أبريل الماضي وناهزت نسبة المشاركة فيها 80% من أصل 190 مليون ناخب، لا ينفك مرشح المعارضة يتوعد بتنظيم تظاهرات ضخمة احتجاجا على ما يقول إنه تزوير واسع النطاق اعترى الانتخابات.

وهدد الجنرال المتقاعد بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات إذا ما فاز بها "جوكوي"، غير أن السلطات ناشدت أنصار المعارضة عدم التظاهر خشية من وقوع "هجمات إرهابية" قد تنفذها "جماعات جهادية" مستغلة هذه الاحتجاجات.