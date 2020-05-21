اكتشف باحثون من جامعة كامبردج البريطانية، بواسطة الصور الفضائية والملاحظة الأرضية نشوء 1600 بقعة من الأراضي الطحلبية الخضراء في القارة القطبية الجنوبية، تعادل مساحة كل منها قرابة الـ2 كيلو متر.

ويقول أندرو جراي، المشرف علي الدراسة من جامعة كيمبردج لـ"فرانس 24"، إن البقع الطحلبية تزيد فى المناطق الدنيا من القارة وتسبب كشف الغطاء الجليدي عن بعض أراضيها بينما تواصل تلك البقع زحفها للمناطق الشمالية الأقل تضررا بالاحتباس الحراري.

ولتنمو الطحالب فهي بحاجة لثاني أكسيد الكربون والذي يوفره الاحتباس الحراري جيدا في القارة القطبية ليكتشف الفريق أن الطحالب القطبية استهلكت كميات ثاني أكسيد الكربون تعادل ما تطلقه 875 ألف سيارة، بحسب جراي.

ورصد الفريق زيادة نسبة الطحالب في نطاق 5 كيلو مترات من مستعمرات البطاريق إذ توفر الطيور السماد المناسب لنمو الطحالب.

ويضيف أندرو، أنه من شأن نمو الطحالب الذي سيحرم أراضي قطبية من غطائها الثلجي أن يزيد تعرضها للشمس نظرا لأن الغطاء الجليدي الأبيض يعكس 80% من أشعة الشمس ولكن الغطاء الأخضر من الطحالب لا يعكس أكثر من 40% من الأشعة فقط.

ويتوقع الفريق توقف الطحالب في الأراضي القطبية المنخفضة عن النمو حين حدوث الذوبانات الجليدية صيفا ولكن الطحالب في المنطاق الأكثر ارتفاعا ستستمر.

ويقول ماب ديفي، من كلية علوم النباتات فى كيمبردج أن امتصاص الطحالب لثاني أكسيد الكربون لن يدوم طويلا لأنها تحتاج أن يكون الجليد في حالة طينية لتقوم بالبناء الضوئى ولكن ذوبان الجليد المتواصل سيحول دون ذلك.