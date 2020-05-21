رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الفيروس المستجد بدأ في التحور لنوع أكثر عدوى

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الجمعية الأمريكية للأمراض الصدرية نشرت تقريرًا يفيد بأن الفيروس المستجد بدأ في التحور وهو ما أدى لسرعة انتشاره، مشيرًا إلى أن المصاب بكورونا أصبح من الممكن أن يصيب خمسة أشخاص ممن حوله.

وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن اليوم هو الأعلى في الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

واستطرد: «لو كملنا على الرهان بوعي المواطن مش هنبقى كسبانين»، لافتًا إلى أن هناك نوعًا من الاستهانة بالمرض من قبل المواطنين في مصر، على حد تعبيره.

وتابع : «وزارة الصحة والقيادة سابقة بخطوة دايمًا»، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابات تتزايد، ومستشفيات الصدر تحولت لمستشفيات عزل، فضلًا عن تخصيص أكتر من 300 مستشفى للتعامل مع حالات الاشتباه؛ حتى لا يحدث تكدس في مستشفيات العزل.

ولفت إلى أن محافظتي القاهرة والجيزة سجلت بهما أعلى نسب إصابة في مصر؛ نتيجة للتجمعات في الأسواق والمواصلات العاملة، ذاكرًا أن ذلك ما جعل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يقرر أن يكون ارتداء الكمامات إجباريًا في المواصلات العامة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 21 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 14 ألفًا و229 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 4584 حالة، من ضمنهم 3994 متعافيًا.