بوتين يؤكد ضرورة اتخاذ القرارات بشأن كورونا بالتشاور المكثف مع المختصين

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاكم إقليم كراسنودار بنيامين كوندراتيف إلى ترك الحدس جانبا، والاعتماد على رأي الخبراء لتحديد موعد إعادة فتح فنادق ومصحات الإقليم.

وأكد بوتين في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - اليوم / الخميس/ - على ضرورة الاعتماد على الوضع الحقيقي على الأرض، ومعرفة كيف سيتطور الوضع في الوقت المناسب وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ القرارات بالتشاور المكثف مع المختصين.

وكان حاكم إقليم كراسنودار قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الفنادق والمصحات ستتمكن من إعادة فتح أبوابها واستئناف أعمالها اعتبارا من 1 يونيو المقبل. وتابع قائلا "حدسنا يخبرنا بأننا سنعلن في أوائل يونيو متى يمكن أن تبدأ الفنادق والمصحات استئناف عملها".