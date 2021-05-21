إصابة 12 شخصا إثر مشاجرة بين عائلتين بقرية الإسماعيلية في كوم إمبو بأسوان

شهدت قرية الإسماعيلية بمدينة كوم إمبو بأسوان، مساء اليوم الجمعة، مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن إصابة 12 شخصا تم نقلهم لمستشفى كوم إمبو.



وتلقى المقدم عمرو علام رئيس مباحث مركز شرطة كوم إمبو، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الإسماعيلية استخدم فيها الشوم والطوب والسنج، وأسفرت عن 12 مصابا نقلوا لمستشفى كوم إمبو لتلقي العلاج.



وانتقل إلى مكان المشاجرة النقباء محمود رمضان ومحمد عبيد ومحمد عماد، والذين تمكنوا من السيطرة بعد القبض علي 4 من طرفي المشاجرة.



وتبين من الفحص والتحري، أن المشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب احتكاكات الشباب داخل القرية.