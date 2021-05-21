العراق: تسجيل 35 وفاة و4357 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الجمعة، عن تسجيل 35حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 16 ألفا و 137حالة وفاة.



وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 4357 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و160ألفا و494 إصابة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4639 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و72 ألفا و26حالة.



وذكرت الوزارة أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 41 ألفا و954 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 10ملايين و56 ألفا و11.



وأشارت إلى أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 520 ألفا و491 شخصا.