وزير الخارجية التركي: تصريحات كليتشدار أوغلو قللت عدد السياح الروس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تصريحات مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية، كمال كليتشدار أوغلو، حول عزمه الانضمام إلى العقوبات الدولية ضد موسكو، أدت إلى انخفاض عدد السياح الروس المتوقع قدومهم خلال مايو الحالي.

وأفاد تشاووش أوغلو، في كلمة ألقاها خلال اجتماع محلي بولاية أنطاليا، اليوم الأحد، بأن التصريحات المتعلقة بالسياسة الخارجية في هذه المرحلة تؤثر على السياحة وعلى كل قطاع داخلي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح أن إعلان زعيم حزب الشعب الجمهوري كليتشدار أوغلو، مرشح "تحالف الأمة"، عزمه الانضمام إلى العقوبات الدولية المفروضة على موسكو "أفزع السوق الروسي".

وتابع: "لم يأت العدد المنتظر من السياح خلال مايو، هذا ما أعلنه أصحاب الفنادق والوكالات والشركات السياحية".

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.