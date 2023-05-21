متحدث باسم الرئيس الأوكراني: زيلينسكي لم يقر بسيطرة روسيا على باخموت

قال سيرجي نيكيفوروف، المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لم يقر في تصريحاته اليوم، بسيطرة روسيا على مدينة باخموت.

وأوضح مكتبه لاحقًا لشبكة CNN أن الرئيس الأوكراني كان يشير إلى المزاعم الروسية بأنها استولت على مدينة باخموت، حيث قال نيكيفوروف إن «الرئيس نفى (سيطرة روسيا) على باخموت».

ولم يعطِ زيلينسكي موقفاً واضحاً، وذلك رداً على سؤال من الصحفيين، لمعرفة ما إذا كانت القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم أو إذا كانت روسيا قد سيطرت على المدينة، قبيل لقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن في اليابان.

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، صباح الأحد، قال الرئيس الأوكراني: «يجب أن تفهموا أنه لم يتبق شيء هناك»، مؤكداً: «اليوم، باخموت باقية في قلوبنا فقط».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، السيطرة الكاملة على مدينة باخموت.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية، عن وزارة الدفاع قولها في بيان: «أكملت فرق الهجوم التابعة لمجموعة فاجنر العسكرية بدعم من المدفعية والطيران من مجموعة القتال الجنوبية تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت)».

وكان رئيس «فاجنر» يفجيني بريجوجين، قد أعلن يوم السبت، أن قواته سيطرت على باخموت بعد أطول معركة في الحرب الجارية بأوكرانيا، لكن مسئولي الدفاع الأوكرانيين نفوا ذلك.

وفي مقطع مصور نشر على «تليجرام»، قال بريجوجين، إن المدينة خضعت للسيطرة الروسية الكاملة في منتصف نهار السبت تقريبا.

وتحدث إلى جانبه نحو ستة مقاتلين، مع وجود مبان مدمرة في الخلفية وسمع دوي انفجارات من بعيد.