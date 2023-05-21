متحدث 57357 عن تسليم فرع طنطا للجامعة: دورنا الخدمي مستمر

قال شريف عبدالعال المتحدث باسم مستشفى 57357، إنّ تسليم فرع مستشفى سرطان الأطفال بمدينة طنطا لجامعة طنطا جاء تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف خلال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الهدف من هذه الخطوة هم ضمان وصول الخدمة اللازمة للمرضى في وسط الدلتا.

ولفت إلى أنّ دور المستشفى الخدمي سيظل قائما في الفترة المقبلة، موضحا أنّه سيتم إنشاء مركز تدريبي للكوادر الطبية، بجانب إنشاء مركز بحثي أيضا.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل المستشفى ستكون بأعلى كفاءة ممكنة، مؤكدا أنّ هذه الخطوة تمثل تفعيلا في دور الدولة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ونوه بأن هذه الخطوة لا تعني زيادة أعداد المرضى حيث ستظل الأعداد ثابتة، موضحا أن المستشفى يخدم منطقة الدلتا بالكامل، وهو ما يحمي المواطنين من عناء السفر.

واليوم الأحد، أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إشارة بدء إعادة تشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا، والذي يعد أول مستشفى حكومي متخصص لعلاج سرطان الأطفال بإقليم الدلتا، بحضور عدد من قيادات جامعة طنطا، والأطباء المُشرفين على إدارة المستشفى من جامعة طنطا، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

وثمن الدكتور أيمن عاشور خطوة إعادة تشغيل المستشفى مرة أخرى من أجل تقديم خدماتها المميزة في تشخيص وعلاج مرضى السرطان بإقليم الدلتا، لافتًا للدعم اللامحدود من الدولة من أجل رفع العناء عن المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم بالمجان، مشيرًا إلى أن إجمالي الدعم المالي من الموازنة العامة للدولة للتجهيزات الطبية والأجهزة المطلوبة وأجور العاملين والأطقم الطبية بلغ 62 مليون جنيه.