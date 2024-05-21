أحمد حجازي على رادار أحد الأندية السعودية

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كشف تقرير صحفي عن مراقبة أحد الأندية السعودية لموقف الندم المصري أحمد حجازي مع فريقه اتحاد جدة، تحسبا لرحيله وضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لجريدة «عكاظ» السعودية، يراقب نادي الوحدة موقف أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة مع ناديه تمهيدا لضمه في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن اتحاد جدة يفكر في التخلي عن قائده المصري أحمد حجازي بنهاية هذا الموسم.

أضافت «عكاظ» أن هناك رغبة من إدارة نادي الوحدة بالتعاقد مع حجازي، في حال عدم استمراره مع اتحاد جدة.

ويسعى نادي الوحدة لحل المشاكل الدفاعية في الفريق، مع تكرر الأخطاء من مباراة لأخرى، ويجد ضالته في التعاقد مع أحمد حجازي لإنهاء تلك المشكلة.

وينتهي عقد أحمد حجازي صاحب الـ 33 عاما مع اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية 2026.