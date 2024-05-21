مبيعات قطاع الضيافة في ألمانيا لا تزال أدنى من مستويات ما قبل كورونا

عقب النمو في فبراير الماضي، تدهورت أعمال قطاع الضيافة في ألمانيا خلال مارس التالي له.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء أن مبيعات القطاع تراجعت على أساس شهري بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 2.4% واسميا أيضا بنسبة 1.5%.

وبالمقارنة على أساس سنوي، ارتفعت المبيعات اسميا فقط بنسبة 2.1% بفضل ارتفاع الأسعار، لكنها انخفضت بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 0.9%.

ولا يزال القطاع في ألمانيا متراجعا بشكل كبير في مبيعاته عن مستويات ما قبل جائحة كورونا: فمقارنة بمارس 2019 - أي العام السابق للجائحة - تراجعت المبيعات في مارس الماضي بنسبة 3. 13% بعد احتساب متغيرات الأسعار.

ويتوقع مراقبو القطاع المزيد من حالات الإفلاس في ضوء إعادة تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة المعتاد البالغ 19% على الأغذية في المطاعم منذ مطلع يناير 2024، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار للعملاء .

وخلال جائحة كورونا دعمت الحكومة الألمانية قطاع الضيافة مؤقتا عبر تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة.

وانتهى هذا الإجراء في مطلع هذا العام على الرغم من احتجاجات القطاع.