الخارجية الإيطالية عن إطلاق الاحتلال النار على وفد أجنبي: تهديد الدبلوماسيين غير مقبول

طالبت وزارة الخارجية الإيطالية بتوضيح من الحكومة الإسرائيلية، بشأن إطلاق قوات الاحتلال النار على وفد دبلوماسي أجنبي، خلال زيارته لمخيم جنين.

ونقلت عن وزير خارجيتها أنطونيو تاجاني، قوله إنه تواصل مع نائب القنصل الإيطالي في القدس أليساندرو توتينو، الذي كان من بين الدبلوماسيين الزائرين للمخيم.

وطلب الوزير الإيطالي من الحكومة الإسرائيلية توضيح ملابسات إطلاق النار فورًا، مشددًا على أن «تهديد الدبلوماسيين أمر غير مقبول».

Min @Antonio_Tajani spoke with 🇮🇹's deputy Consul in Jerusalem, Alessandro Tutino, who is fine and was among diplomats targeted by gunfire near the Jenin refugee camp. 🗣️“We call on Israel's government to promptly clarify what happened. Threats against diplomats are unacceptable" https://t.co/nLtrc3GLAQ