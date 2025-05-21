الخارجية الإيطالية عن إطلاق الاحتلال النار على وفد أجنبي: تهديد الدبلوماسيين غير مقبول

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طالبت وزارة الخارجية الإيطالية بتوضيح من الحكومة الإسرائيلية، بشأن إطلاق قوات الاحتلال النار على وفد دبلوماسي أجنبي، خلال زيارته لمخيم جنين.

ونقلت عن وزير خارجيتها أنطونيو تاجاني، قوله إنه تواصل مع نائب القنصل الإيطالي في القدس أليساندرو توتينو، الذي كان من بين الدبلوماسيين الزائرين للمخيم.

وطلب الوزير الإيطالي من الحكومة الإسرائيلية توضيح ملابسات إطلاق النار فورًا، مشددًا على أن «تهديد الدبلوماسيين أمر غير مقبول».

Min @Antonio_Tajani spoke with 🇮🇹's deputy Consul in Jerusalem, Alessandro Tutino, who is fine and was among diplomats targeted by gunfire near the Jenin refugee camp. 🗣️“We call on Israel's government to promptly clarify what happened. Threats against diplomats are unacceptable" https://t.co/nLtrc3GLAQ — Italy MFA (@ItalyMFA_int) May 21, 2025

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي اتجاه وفد دبلوماسي أثناء تواجده على مدخل مخيم جنين للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم.

وأفادت مراسلة وكالة «وفا»، بأن جنود الاحتلال المتواجدين في مخيم جنين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف تجاه الوفد الدبلوماسي أثناء تواجده في محيط مخيم جنين للاطلاع على أوضاع المخيم والحصار المفروض عليه.

وأشارت إلى أنه خلال تواجد الوفد قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي، أطلق جنود الاحتلال النار بشكل كثيف اتجاه الوفد ومجموعة من الصحفيين الذين يغطون الزيارة.

وكان وفد دبلوماسي من الوزارات العربية والأجنبية قد زار مقر محافظة جنين صباح اليوم الأربعاء، واطلع على أوضاع المدينة والمخيم.

وقدم المحافظ شرحاً مفصلاً حول الوضع الاقتصادي للمدينة، وتأثير العدوان على مرافق الحياة في المدينة والخسائر التجارية وتدمير البنية التحتية، إضافة لأوضاع 22 ألف نازح أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم في المخيم.