الخارجية الروسية: تصرفات القيادة الأرمينية الأخيرة تتناقض مع روح علاقتها الحليفة مع موسكو

وصف نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل جالوزين، يوم الأربعاء، تصرفات القيادة الأرمنية الأخيرة بأنها "تتناقض مع روح علاقاتها الحليفة مع روسيا".. وقال "في الآونة الأخيرة، اتخذت القيادة الأرمنية عددًا من الخطوات التي تتعارض بوضوح مع روح العلاقات الحليفة بين روسيا وأرمينيا، وتحمل خطر التغييرات النظامية في هذه العلاقات".

وأضاف جالوزين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية، أن موسكو "أبلغت الجانب الأرميني بموقفها السلبي تجاه هذه الخطوات بطريقة صريحة للغاية"

وفي وقت سابق "الأربعاء"، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أن حكومته لن تتخذ أي "خطوات مفاجئة" في علاقتها مع روسيا.. وقال "لن نتخذ إجراءات مفاجئة في علاقتنا مع روسيا.. لم نفعل أي شيء يضر بمصالح روسيا، ولن نفعل ذلك في المستقبل".

وخلال الفترة الأخيرة، توترت العلاقات بين موسكو ويريفان في ضوء تسارع أرمينيا نحو الاتحاد الأوروبي والغرب، وتجميد علاقاتها العسكرية مع موسكو، إلى جانب تجميد أرمينيا مشاركتها في "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" التي تقودها روسيا.