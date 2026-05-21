أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة مساء أمس نمو الإيرادات المالية للصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5ر3% إلى 34ر8 تريليون يوان (حوالي 22ر1 تريليون دولار).

وارتفع معدل نمو الإيرادات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بمقدار 1ر1 نقطة مئوية مقارنة بمعدل النمو خلال الربع الأول من العام ، وهو ما يشير إلى التحسن المطرد للإيرادات المالية للصين بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغ إجمالي حصيلة الضرائب في الصين 81ر6 تريليون يوان بزيادة نسبتها 9ر3% سنويا، مع ارتفاع معدل النمو بمقدار 7ر1 نقطة مئوية عن معدل النمو في الربع الأول من العام.

في المقابل زاد الإنفاق المالي للصين خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بنسبة 3ر1% سنويا إلى 48ر9 تريليون يوان. كما أظهرت البيانات نمو إنفاق الحكومة المركزية بنسبة 1ر5%، وزيادة إنفاق الحكومات المحلية بنسبة 7ر0%.