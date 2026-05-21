قيادي في حزب الله اللبناني: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل فشلت

أكد القيادي ومسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله اللبناني، محمد سعيد الخنسا، أن المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل" أثبتت فشلها، مع عدم وجود أي اهتمام من قبل الأمريكي و"الإسرائيلي" على مستوى دعم السلطة في لبنان.

وقال الخنسا، في تصريحات لصحيفة " الديار" اللبنانية نشرتها اليوم الخميس، إنّ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله النائب حسن فضل الله كلّف بملف التواصل مع رئيس الجمهورية من قبل الحزب".

وأضاف :" لقد جرّبوا المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل" وأثبتت فشلها، مع عدم وجود أي اهتمام من قبل الأمريكي و"الإسرائيلي" على مستوى دعم السلطة في لبنان، كي يكون لها كيانية في موضوع وقف إطلاق النار، والدليل ما يجري في الجنوب، ولقد قلنا لهم في السابق لنواجه العدو ونكسر هيمنته وغطرسته، كي لا يستقر في الجنوب".

وأشار إلى أن "هذه ورقة قوة في يد السلطة اللبنانية إذا عرفت كيف تستخدمها، وإذا أرادوا أن يتراجعوا خطوة إلى الوراء قليلاً، وينسّقوا مع الثنائي الوطني الحريص على وحدة البلاد، فنحن جاهزون".

وأمل الخنسا التراجع عن المفاوضات المباشرة، والعودة إلى اتفاق 27 نوفمبر 2024 وما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه برّي والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، و"اذا أرادوا تنفيذ القرار 1701 وامتناع الإسرائيلي عن مهاجمة لبنان أرضاً وجوّاً، فنحن نلتزم بما سبق والتزمنا به، وبهذه الطريقة يتخذون ورقة قوية، فيما هدف الأمريكي و"الإسرائيلي" سحب ورقة المقاومة، لذا على الدولة أن تنسّق مع المقاومة وتستفيد من قوتها المتينة، حتى تواجه فيها غطرسة العدو، وهذا يحتاج إلى القليل من الهدوء والتنسيق مع الرئيس برّي والثنائي الوطني".

وعن تفاؤله بإمكانية إزالة الخلاف مع بعبدا قريباً، قال الخنسا:" لست متفائلاً أو متشائما، لكننا حريصون على ما تمثله مرجعية بعبدا، ونأمل التراجع عن الخطأ لأنه فضيلة ومن أي طرف كان، كما نأمل من بعبدا أن تستفيد من قوة ومقدّرات المقاومة التي يسقط لها الشهداء يومياً دفاعاً عن لبنان".

وعن إمكانية أن نرى النائب فضل الله قريباً في بعبدا، أجاب:" قد نراه قريباً هناك، ومَن يرانا بعين سنراه بعينين، ومَن يتقدّم في اتجاهنا بخطوة نتقدّم في اتجاهه عشر خطوات، ولنعمل من أجل لبنان موحّد بشعبه وجيشه، وليستفيدوا من المقاومة".