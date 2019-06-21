تقارير أمريكية: ترامب وافق على ضرب إيران ثم عدل عن قراره

كشفت تقارير إعلامية أمريكية الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربات جوية على إيران، ثم عدل عن القرار بعد ذلك.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" أن أحد المسئولين البارزين بالإدارة الأمريكية صرح بأن العملية الجوية كانت في مراحلها الأولى حينما أمر ترامب بإيقافها.

وأضاف المسئول أن الطائرات الأمريكية كانت تحلق في الجو فضلا عن استعداد السفن للعملية العسكرية، إلا أنه لم يتم إطلاق أية صواريخ بالتزامن مع أمر ترامب بوقف العملية مساء أمس الخميس.

وأشارت الشبكة إلى أنه ليس هناك سببا واضحا إذا ما كان الرئيس ترامب غير رأيه بشأن توجيه ضربات جوية على إيران، أم وجد أسباب لوجيستية، كما أنه ليس واضحا احتمالية شن عملية عسكرية فيما بعد.

يذكر أن التليفزيون الإيراني أعلن أمس الخميس، أن الدفاع الجوي للحرس الإيراني أسقط طائرة أمريكية بدون طيار "درون" كانت قد اخترقت الأجواء الإيرانية فوق مضيق هرمز، فيما قال الجيش الأمريكي إن إيران اسقطت الطائرة "بلا مبرر"، مشيرا إلى أن الطائرة هي طائرة استطلاع كانت تحلق في الأجواء الدولية.