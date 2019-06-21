دعوة الفلسطينيين في غزة للمشاركة في جمعة «الأرض مش للبيع»

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دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين في قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "الأرض مش للبيع" بمخيمات العودة.

واكدت الهيئة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة،بحسب وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية.

كما دعت "جماهير شعبنا في الضفة الغربية والداخل، والمخيمات بالشتات للتصدي للمؤامرة وللمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 63 من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان (الارض مش للبيع) ردا على سماسرة المرحلة ومؤتمر الهزيمة في المنامة لتصفية القضية الفلسطينية".

يأتي ذلك في إطار مسيرات العودة الكبري التي شهدت مقتل 306 فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات في 30 مارس 2018 بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.