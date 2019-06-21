رئيس الأغلبية الجمهورية بالشيوخ الأمريكي: واشنطن تنظر في رد مدروس ضد إيران

قال رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن الإدارة الأمريكية تنظر في ردود مدروسة ضد إيران على خلفية إسقاط الطائرة من دون طيار فوق مضيق هرمز.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية الجمعة، أن تصريحات ماكونيل جاءت بعد اجتماع أركان الإدارة الأمريكية مع كبار قادة الكونجرس في البيت الأبيض لاطلاعهم على تطورات الوضع مع إيران، ودعت على إثره رئيسة مجلس النواب للعمل على عدم التصعيد والتنسيق مع الحلفاء.

من جانبه، قال زعيم الجمهوريين بمجلس النواب، كيفين مكارثي، ومايكل مكولوماك، ثورنبري وديفين نانز الأعضاء بالمجلس في بيان: "هجمات إيران فوق مياه دولية.. يعد استفزازا بعد أسبوع من مهاجمتها وتدميرها ناقلتين تجاريتين في مياه دولية".

وفي وقت سابق، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الولايات المتحدة إلى خفض التصعيد مع إيران بعد أن حضر كبار أعضاء الكونجرس إفادة في البيت الأبيض بشأن إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.