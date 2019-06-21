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تريزيجيه يفتتح أهداف كأس أمم إفريقيا 2019

محمود باهي
نشر فى : الجمعة 21 يونيو 2019 - 10:53 م | آخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 10:55 م

افتتح محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني وفريق قاسم باشا التركي، أول أهداف بطولة كأس أمم إفريقيا، في مرمى زيمبابوي.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول للمنتخب في الدقيقة 41 بطريقة رائعة، بعدما راوغ دفاعات الخصم، بعد حصوله على الكرة من زميله أيمن أشرف، ليسدد الكرة على يسار حارس مرمى زيمبابوي.

ويعد هذا الهدف هو العاشر للفراعنة في تاريخ المباريات الإفتتاحية بكأس الأمم الإفريقية.

كما يعتبر هذا الهدف هو الرابع لتريزيجيه في مباراة رسمية والأول له أيضًا في كأس الأمم، وذلك في مشاركته الثانية بالمونديال الإفريقي.

وتناوب على أهداف منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالجابون كل من محمد صلاح ومحمد النني ومحمود كهربا وعبد الله السعيد.

  


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