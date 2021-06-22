قطع مياه الشرب عن مدينتي كوم أمبو ونصر النوبة بأسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان قطع مياه الشرب عن مدينتي كوم أمبو ونصر النوبة، اعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح باكر الثلاثاء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي الأربعاء، على النحو التالي:



المناطق التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو:

أجزاء من قروي المنشية– أجزاء من قروي الكاجوج– أجزاء من قروي حجازة "قرية نجع العرب"- أجزاء من قروي العباسية "قرية الخور قبلي".



المناطق التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة:

مدينة كلابشة- قروي قورتة- مدينة نصر النوبة- قروي المالكي- أجزاء من قروي عنيبة- قروي خريت.



يأتي نظراً لتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أعمال إصلاح الكسورات على خط مياه الشرب 700 مللي الناقل من محطة مياه فطيرة إلى رافع وادي العرب، وربط خط مياه الشرب 600 مللي المغذي لمركز ومدينة نصر النوبة من طرد رافع مياه وادي العرب.



وناشدت الشركة المواطنين والجهات الخدمية المعنية، توفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.