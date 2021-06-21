هيدي كرم عن الهجوم عليها بعد الفيديو العفوي مع ابنها: زعلانة أن فرحتي بيه وبنفسه اتقابلت كده

أعربت الفنانة هيدي كرم، عن استيائها من الهجوم الذي تعرضت له بعد تصويرها لفيديو مع ابنها وهما يمارسان الرياضة، معلقة: «صورت الفيديو بمنتهى التلقائية».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الأحد، إن ابنها البالغ من العمر 21 عامًا يمارس الرياضة باستمرار ورغب بأن يحملها على ظهره أثناء قيامه بتمرين الضغط، موضحة أنها كانت صاحبة فكرة تصوير الفيديو، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى تعرض المشاهير بصفة دائمة للهجوم والسباب، لهذا كانت تحذف التعليقات المسيئة على ما تنشره على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ذاكرة أنها لم ترغب بمسحها هذه المرة ليكون الناس في مواجهة مع أنفسهم بالهجوم الذي شنوه عليها.

وأوضحت أنها قادرة على الرد وبقوة على كل من يهاجمها أو يسبها إلا أنها لاحترامها لنفسها ولعملها لا تقدم على مثل ذلك الفعل، مشيرة إلى تصويرها لفيديو بث مباشر للرد على هجوم الناس.

وعن التعليقات التي وردت لها، تابعت: «بيقولولي في التعليقات أن البودي بوزيشن بتاعنا فيه شذوذ وأن الفيديو مقزز.. فين المقزز فيه؟

وعن رد فعل ابنها، ذكرت أنه متفهم وناضج بالدرجة التي يجعله يتوقع حدوث مثل هذا الهجوم، متابعة: «لكن أنا حزينة أنو بيقرأ كده وأن الموضوع كبر وأني أخدت القرار ونزلت الفيديو.. زعلانة أن فرحتي بيه وبنفسه اتقابلت بهذا الكم من الهجوم».

ونشرت هيدي كرم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو، وهي تقفز أعلى ظهر ابنها، خلال ممارسته لعبة الضغط، لتكون حملًا ثقيلا عليه، وذلك في ضوء اختبار قوته العضلية، مُعلقة على الفيديو بقولها: «حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار».

وتلقت هيدي كرم، العديد من الهجوم والانتقادات، إثر هذا الفيديو، الأمر الذي دفعها لشن هجوم حاد على قطاع كبير من متابعيها، واصفة إياهم بقولها: «ناس مريضة ومجانين».