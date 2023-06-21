سوناك: بريطانيا ستوفر ضمانات قروض بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، عن توفير لندن ضمانات قروض بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا.

وأكد سوناك خلال مؤتمر في لندن بشأن إعادة إعمار أوكرانيا، بثته وسائل إعلام عربية، أن على روسيا أن تدفع ثمن حربها ضد أوكرانيا، مضيفا أن أوكرانيا ترفض الاستسلام وأنه على الحلفاء تعزيز هجومها المضاد وتحقيق النصر.

وقال إن الحكومة الأوكرانية ستعمل على إجراء إصلاحات لجذب استثمارات، لافتا إلى حكومة زيلينسكي ستعمل لتكون أكثر شفافية وديمقراطية.

وتتلقى أوكرانيا دعماً مالياً وعسكرياً، من حلفائها يقدر بعشرات مليارات الدولارات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير العام الماضي.