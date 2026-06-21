1541 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء

انطلقت اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، وسط تشديدات أمنية في محيط اللجان، تواجد مكثف لرجال المرور والإسعاف والحماية المدنية.

وجرى تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان بالعصا الإلكترونية، ومنع دخول التليفونات المحمولة، والتأكد من عدم وجود أي مسببات أو وسائل للغش مع الطلاب.

ويؤدي 1541 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد الامتحانات اليوم داخل 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بجنوب سيناء، في المواد التي لا تضاف للمجموع خلال فترتين، الأولى "التربية الدينية" بداية من الساعة 9 حتى الساعة 10:30 صباحا، والثانية في مادة "التربية الوطنية" خلال الفترة من الساعة 11 حتى الساعة 12:30 ظهرا.

منع تواجد أولياء الأمور في محيط اللجان

ومنع رجال الأمن تواجد أولياء الأمور بالقرب من لجان الامتحانات، وغلق الطرق المؤدية للجان وعمل محاور مرورية بديلة.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، إنه جرى متابعة فتح اللجان من خلال غرفة العمليات بالمديرية، مؤكدة أن جميع اللجان فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافِ لإعطاء فرصة لتفتيش الطلاب، وقام مركز التوزيع بتسليم صناديق الأسئلة قبل بدء الامتحانات.

وأوضحت مدير المديرية في تصريح اليوم، أنه يجري متابعة اللجان على مدار الساعة، والتواصل المستمر مع رؤساء اللجان لمتابعة سير انتظام وهدوء اللجان، مشيرة إلى أنه جرى تزويد كل لجنة بطبيب وممرضة للتعامل الفورى مع أي حالات مرضية طارئة، إضافة إلى وجود مراوح ومبردات مياه لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تشهدها المحافظة.

توفير الهدوء داخل اللجان

وأضافت أنه جرى التأكيد على توفير الهدوء للطلاب، ومنع المراقبين من الحديث داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة رصد أي تجاوزات داخل اللجان.