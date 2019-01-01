الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال للمعلومات، كشفت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، أمس، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش من نوع RPK ، و3 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف ، و بندقية من نوع G-3، وجهاز تسديد، و8 قذائف هاون عيار 82 ملم ، بالإضافة إلى مخزني ذخيرة و552 طلقة من مختلف العيارات".

وأضاف البيان أن هذه النتائج "تُؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الجزائري لتأمين الحدود وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة الأراضي الجزائرية".