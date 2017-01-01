تحت عنوان "قمة مليون صوت مسلم" وفي ظل أجواء انتخابات الرئاسة الأمريكية، ألقى جو بايدن المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، أمس الاثنين، خطابه في منظمة "إيمدج أكشن"، متحدثا عن العديد من القضايا التي سيضعها نصب عينيه في حال توليه مقاليد الحكم؛ إذ كان أبرزها الحث على تكثيف الدراسات الإسلامية وإنهاء بعض القوانين مثل حظر المسلمين، متعهدا بتلبية المطالب الأخلاقية للأزمة الإنسانية في سوريا واليمن وغزة.

• من رأى منكم منكرا فليغيره

في البداية، افتتح خطابه مستشهدا بالحديث النبوي: "أنتم تعرفون تعاليم النبي محمد ولا سيما قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، وفقا لقناة روسيا اليوم.

جاء ذلك في إطار استضافة منظمة "إيمدج أكشن"، الذراع السياسي لمنظمة إسلامية تم إنشاؤها منذ أكثر من 14 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها أول منظمة للدفاع عن قضايا المسلمين في الجالية الأمريكية، لجو بايدن، في إطار حملة "مليون صوت مسلم".

ويعتبر بايدن المرشح الديمقراطي الأول الذي يخاطب المجموعة التي لديها فصول نشطة في "الولايات المتأرجحة" في بنسلفانيا فلوريدا وميشيجان.

و"الولايات المتأرجحة" هي الولايات الأمريكية التي لا يسيطر عليها الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري.

• لن ندخر جهدا في الحفاظ على مسلمي العالم

كما أكد بايدن أنه "لن يكتب رسائل حب للديكتاتوريين"، وسيعمل على تلبية المطالب الأخلاقية للأزمة الإنسانية في سوريا واليمن وغزة، لافتا إلى أنه لن يدخر جهدا من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينين.

وأشاد بايدن بالإسلام باعتباره "أحد الديانات الطائفية العظيمة"، بينما زعم أنه يسيء الرئيس ترامب يسيء إليه بشكل حاد.

• أول يوم رئاسة.. سأنهي حظر المسلمين

وأشاد بايدن بجهود مسلمي الولايات المتحدة، في سبيل إيصال صوتهم في المجال السياسي، عبر استخدامهم لحقوق المواطنة التي يتمتعون بها في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنَّ الضغوط على المسلمين في بلاده لم تنتهِ بعد، ملقيا باللوم على شاغل البيت الأبيض الحالي في "الارتفاع غير المقبول في كراهية الإسلام"، وفقا لما ذكرته "سي إن بي سي نيوز".

وأشار إلى أن ترامب أصدر قرارات حظر تستهدف المسلمين فور مجيئه إلى السلطة، ما فتح الباب أمام ضغوطات مستمرة على مسلمي الولايات المتحدة منذ نحو 4 أعوام، متعهدًا بإلغاء حظر السفر منذ اليوم الأول، حال انتخابه، مردفا: "إذا كان لي شرف الرئاسة فسأنهي الحظر الإسلامي في اليوم الأول وسأعمل مع الكونجرس لتمرير تشريع جرائم الكراهية مثل: نهاية العنصرية وقانون التنميط الديني.

• يجب تكثيف الدراسات الإسلامية

بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أبدى بايدن أسفه على أن المدارس الأمريكية لا تعلم المزيد عن الإسلام، مستطردا: "أحد الأشياء التي أعتقد أنها مهمة أن نتعلم المزيد في مدارسنا عن العقيدة الإسلامية، وأتمنى أن نتحدث عن جميع الأديان الطائفية العظيمة، فهي إحدى العقائد المذهبية العظيمة"، وفقا لـ"فوكس نيوز".

• المجتمعات أول من تضرر من سياسة ترامب

وكان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها ترامب كرئيس في عام 2017، هو تعليق دخول الولايات المتحدة للمسافرين من 7 دول مسلمة: إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما؛ إذ أثار ذلك الأمر فوضى في المطارات حول العالم، وسرعان ما تبع ذلك دعاوى قضائية ضد الحظر.

وبعد أن منع القضاة الفيدراليون تنفيذ الحظر الأول، أصدر ترامب حظرًا ثانيًا تم تقييده أيضًا بسرعة في المحاكم الفيدرالية.

ولذلك، لفت بايدن إلى أن المجتمعات المسلمة كانت أول من شعر بهجوم دونالد ترامب على السود والبنيين من خلال حظره الخسيس للمسلمين، وتبع تلك المعركة وابل من الضغط والإهانات والهجمات المستمرة من قبل ترامب ضد الأقليات، والذي دام لأكثر من 4 سنوات.

وأشار بايدن إلى أن ارتفاع جرائم الكراهية المبلغ عنها في أمريكا على مدى السنوات الثلاث الماضية، بعدما أعلن ترامب مؤخرًا عن آرائه المعادية للإسلام، متابعا: "أثار دونالد ترامب نيران الكراهية في هذا البلد في جميع المجالات من خلال كلماته وسياساته وأفعاله غير المقبولة".