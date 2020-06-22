مسح: حوالي ربع سكان العاصمة الهندية أصيبوا بكورونا

أظهر مسح شمل اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى عينة عشوائية من سكان العاصمة الهندية، ونُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن نحو ربع سكان نيودلهي أصيبوا بالفيروس.

ونقل بيان حكومي أن المسح أظهر أن 48ر23% من إجمالي 21387 شخصا خضعوا للاختبار كان لديهم أجسام مضادة للفيروس.

ويظهر المسح، الذي أجراه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن معدل الإصابة في نيودلهي أعلى بكثير من عدد حالات الإصابة المعلنة.

وبالنسبة لمدينة يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، تعني نتائج البحث أنه من المفترض أن يكون العدد الإجمالي لحالات الإصابة نحو 7ر4 مليون حالة. إلا أن الحالات المؤكدة في دلهي حاليا هي 123747 حالة، أي أقل من 1% من تعداد السكان.

وعزت الحكومة التباين الكبير إلى أن "عددا كبيرا من المصابين لا تظهر عليهم أعراض"، وأشادت بـ"الجهود الاستباقية" التي تم اتخاذها للسيطرة على تفشي الفيروس مثل تدابير الإغلاق.

وسجلت الهند إجمالي 1ر1 مليون إصابة بكورونا، وهي ثالث دولة في العالم من حيث أعداد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.