النمسا: تسجيل 84 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 19 ألفًا و827 حالة تعافي منها 17 ألفًا و716 حالة، بينما توفى 710 حالات، مشيرة إلى أنه تتواجد بالمستشفيات للعلاج 114 حالة منها 18 حالة في العناية المركزة.

ولفتت إلى أن أكثر الإصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 32 حالة تليها النمسا العليا 24 حالة.

ومن المتوقع أن تقر الحكومة النمساوية في وقت لاحق اليوم تشديد الإجراءات الاحترازية مع فرض غرامات على عدم ارتداء الكمامة في مراكز التسوق ووسائل النقل العام.