شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا خلال تعاملات اليوم الاربعاء، بسوق العبور للجملة.
وجاءت أسعار الخضروات المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
استقرت أسعار الطماطم لترواح بين 1.4 إلى 2.4 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.
استقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3.25 جنيه.
واستقرت الكوسة لتترواح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.
واستقرت الفاصولياء لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.
واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.75 جنيه.
واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من7 إلى 13 جنيها.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 11 إلى 17 جنيها.
واستقر الكانتالوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.