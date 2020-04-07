ديفينسا خوستيكا يهزم إندبندينتي في الدوري الأرجنتيني

تغلب ديفينسا خوستيكا على إندبندينتي 2 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم، الخميس، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إستوديانتس لابلاتا على باراكاس سنترال 3 - 1 .

وتقدم ديفينسا خوستيكا بهدفين سجلهما مانويل دوارتي وأدونيس فرياس في الدقيقتين 28 و64 ، وجاء هدف فرياس من ضربة جزاء، ثم رد إندبندينتي بهدف وحيد سجله أليكس فيجو في الدقيقة 90 .

وشهدت الدقيقة 78 من المباراة طرد كيفن جوتيريز من صفوف ديفينسا خوستيكا لينهي الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع ديفينسا خوستيكا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن عشر بينما تجمد رصيد إندبنديننتي عند ثماني نقاط في المركز الرابع والعشرين.

كذلك تغلب إستوديانتس لابلاتا على باراكاس سنترال 3 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر ويتجمد رصيد باراكاس سنترال عند تسع نقاط في المركز الحادي والعشرين.

وسجل الأهداف الثلاثة لإستوديانتس لابلاتا، ليوناردو دياز وبنيامين روهيسر وبابلو بياتي في الدقائق 11 و53 و83 ، بينما سجل إيفان تابيا الهدف الوحيد لباراكاس سنترال في الدقيقة 21 .