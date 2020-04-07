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أسوان يعلن عن ثالث صفقاته الصيفية

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 3:31 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 3:31 ص

أعلن نادي أسوان تعاقده مع محمود عبدالحكيم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاقد أسوان مع محمود عبدالحكيم، لمدة 3 سنوات قادمة، بناءً على طلب ربيع ياسين، المدير الفني، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

ويعد عبدالحكيم ثالث صفقات أسوان الصيفية، بعد أن تعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي والصفاقسي التونسي السابق، لمدة موسمين، ومحمد عصام الغندور، حارس الإنتاج الحربي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويسعى أسوان لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، بصفقات مميزة، لتساعده على الظهور بمستوى مميز في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.


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