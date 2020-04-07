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تتوجه اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، فى جولة تفقدية لمتابعة الأوضاع البيئة بالمدينة، وبحث سبل الاستثمار البيئى بالمحميات، وذلك فى إطار جولاتها الميدانية لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم، يرافقها الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنية.

تتضمن الجولة تفقد أعمال تطوير مركز الزوار والخدمات المقدمة بمحمية رأس محمد، بالإضافة إلى منطقة المعامل ومركز تدريب صون الطبيعة والحديقة المركزية، وبحث سبل الاستثمار فى المحميات الطبيعية مع عدد من المستثمرين، بما يتوافق مع طبيعة المحميات وحساسيتها البيئية.

وعلى هامش جولتها، ستلتقى وزيرة البيئة باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لمناقشة آليات الحد من استهلاك البلاستيك.

كما يتضمن برنامج الزيارة، قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بتفقد حديقة السلام وقاعة المؤتمرات بالمدينة، وكذلك تفقد محمية نبق ومتابعة أعمال التطوير بها ورفع كفاءة مركز الزوار بها.

وتختتم وزيرة البيئة جولتها بزيارة نادى المناخ بمركز شباب شرم الشيخ.