3 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على منزل بخان يونس

استشهد عدد من الفلسطينيين، مساء الأحد، بعد قصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن 3 أشخاص استشهدوا بينهم طفلان، وأصيب عدد آخر بعد قصف الاحتلال منزلا في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح مختلفة بعد قصف مدفعية الاحتلال مسجدا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين.

فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.