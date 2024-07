بايدن يعلن دعمه لنائبته في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه وتأييده نائبته كامالا هاريس، لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وقال بايدن في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "ألن دعمي الكامل وتأييدي لنائبتي كامالا هاريس للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية".

وأضاف " حان الوقت لاتحاد الديمقراطيين في سبيل هزيمة ترامب (المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة). فلنفعل ذلك".

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV