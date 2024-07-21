كاملا هاريس: سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد أمتنا لهزيمة دونالد ترامب

عبرت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تشرفها بنيل تأييد الأخير لها لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت وكالة رويترز عن هاريس قولها إنها ستسعى للفوز بالترشح للرئاسة.

وأضافت: «سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي وتوحيد أمتنا لهزيمة دونالد ترامب».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن اليوم الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل، ويشير إلى أنه سيركز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.

وقال بايدن في بيان عبر منصة «إكس»: «بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي».

ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.