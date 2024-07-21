مساعد سابق لوزير الداخلية للمعلومات: عقل مصر الإلكتروني موجود تحت الأرض بعمق 14 مترا

قال اللواء محمود الرشيد مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقًا، إن العالم الرقمي يفرض نفسه بكل قوة في الفترة الحالية، محذرا من أن عدم مواكبة التطور الموجود في تكنولوجيا المعلومات يؤثر بشكل سلبي على الدول.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء السبت، أن تكنولجيا المعلومات حققت الكثير من الإيجابيات، لكنها في نفس الوقت أدت لبعض السلبيات مثل أعمال القرصنة الإلكترونية.

ولفت إلى أن عقل مصر الالكتروني موجود تحت الأرض بعمق أكثر من 14 مترا، مؤكدا أن مصر تمتلك كفاءات كبيرة في الأمن الرقمي.

وأشار إلى أن العطل الذي أصاب العالم يوم الجمعة كان نتيجة تحديث أحد التطبيقات وفقًا لما أعلنته شركة الأمن السيبراني العالمية Crowdstrike، ولم يستبعد أن الشركة قد تكون تعرضت للاختراق، من دون أن تعلن عن ذلك، تخوفا من انهيار الثقة بها.

وكانت شركة «مايكروسوفت» قد أعلنت الجمعة، عن خلل فني ضرب النظام العالمي، ما تسبب في شلل تام بمطارات ومؤسسات عالمية.

وأكدت الشركة على موقع تقرير حالة برنامج Azure السحابي الخاص بها، أنه في حوالي الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي، تعطلت الخدمة لبعض العملاء في منطقة الولايات المتحدة الوسطى، بما في ذلك الفشل في عمليات إدارة الخدمة والاتصال أو توفر الخدمات.

وقالت إنها حددت السبب وتعمل على إصلاحه، مؤكدة أن تحسنا مستمرا في خدماتها مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة، قبل أن تعلن في وقت لاحق، أنها الخلل الفني انتهى وتم إصلاحه.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكدت على عدم تأثر مصر بالعطل التقنى الذى حدث على أحد أنظمة الأمن السيبراني (crowd strike) العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية نتيجة القيام ببعض أعمال التحديث الفنى.

وقالت الوزارة في بيان، إن جميع المطارات والموانى المصرية والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصة الخدمات الحكومية وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل مصر تعمل بشكل طبيعي.