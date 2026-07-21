وزير النقل ومحافظ مطروح يبحثان مع مشايخ القبائل تطوير خط سكة حديد مطروح - السلوم

عقد كامل الوزير وزير النقل، واللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، لقاءً موسعًا مع مشايخ قبائل محافظة مطروح، بحضور وجدي رضوان، نائب الوزير للجر الكهربائي والنقل السككي، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات النقل التي تدعم التنمية الشاملة وتعزز ربط المحافظات بشبكات نقل حديثة وآمنة.

وأكد وزير النقل، في بيان اليوم، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل بمحافظة مطروح، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير خط سكة حديد «مطروح - السلوم» تستهدف تعزيز حركة انتقال المواطنين والبضائع، ودعم خطط التنمية والاستثمار، خاصة في المناطق الحدودية.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على التوسع في خدمات النقل الجماعي بالمحافظة، من خلال تشغيل خطوط أتوبيسات حديثة تربط مدينة مرسى مطروح بمختلف المدن، بما يسهم في توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة.

وشدد الوزير على أن جميع المشروعات التي تنفذها الوزارة تستهدف خدمة المواطن في المقام الأول، مؤكدًا أن نجاحها يعتمد على التعاون والتنسيق الكامل مع أبناء المحافظة ومشايخ القبائل، الذين يمثلون شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية.

واستمع وزير النقل ومحافظ مطروح إلى آراء ومقترحات مشايخ القبائل بشأن تطوير خدمات النقل بالمحافظة، فيما أكد المشايخ دعمهم الكامل للمشروعات التي تنفذها الدولة، معربين عن ثقتهم في أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين جودة الحياة، وفتح آفاق جديدة للتنمية، وتوفير فرص العمل لأبناء مطروح.