الجيش السوري يدخل بلدة خان شيخون بريف إدلب

تمكنت قوات الجيش السوري اليوم الأربعاء، من دخول بلدة "خان شيخون " بريف إدلب الجنوبي ، وبدأت عملية التمشيط بعد انسحاب معظم المسلحين منها.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - التي بثت النبأ - أن الجيش السوري بدأ منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق؛ لاستعادة السيطرة على المنطقة، حيث استعاد بلدات وتلال استراتيجية، أهمها : "تل الملح " والجبين" في ريف حماة الشمالي، مما مهد للسيطرة على كل من : "الهبيط " وكفرعين" في ريف إدلب الجنوبي.

وكانت وحدات من الجيش السوري قد تابعت عملياتها باتجاه مواقع انتشار مسلحي ما تسمى "جبهة النصرة" والمجموعات المتحالفة معها بريف إدلب، ووسعت نطاق سيطرتها في ريف "خان شيخون " الغربي بالريف الجنوبي لإدلب، بعد أن كبدت هذه المجموعات خسائر كبيرة.