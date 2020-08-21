أعلنت أسرة الأديب الكبير خيري شلبي انتهاء المرحلة الأولى من تصفية الأعمال المقدمة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول.

وصعدت إلى القائمة القصيرة 5 أعمال روائية من بين 24 رواية تقدم بها أصحابها. ومن المقرر إعلان الفائز في ذكرى الأديب الراحل في التاسع من الشهر المقبل.

هذا وقد أعلنت أسرة خيري شلبي عن الدورة الأولى للجائزة في شهر يناير الماضي بالتزامن مع ذكرى ميلاده.

جائزة خيري شلبي سوف يعلن عنها كل عام في ذكرى ميلاده في 31 يناير على أن يعلن اسم الفائز في ذكرى وفاته بشهر سبتمبر. ويشترط للتقدم للجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يتجاوز عمره الأربعين عاما، وألا يكون قد سبق له نشر رواية من قبل. أما عن قيمة الجائزة فليس هناك مقابل مادي للجائزة حتى الآن لكن سوف يحصل الفائز على ميدالية باسم خيري شلبي، كما سوف تتولى الجائزة طباعة العمل الفائز بالمشاركة مع إحدى دور النشر المرموقة.